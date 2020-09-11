القبض على لاعب الأهلي المصري بعد حادث سير في الزمالك

المصدر: متابعات - محمد الحتو

تعرض لاعب الأهلي المصري المثير للجدل صالح جمعة إلى حادث سير بمنطقة الزمالك في القاهرة بعدما اصطدم بسيارتين دون ان يلحق الأذى بأحد، وفقاً لوسائل الإعلام المصري.

وحمل الحادث مفارقتين طريفتين، الأولى أن من تسبب به لاعب أهلاوي وفي منطقة الزمالك، والثانية أن ملكية سيارة صالح (بي إم دبيلو) تعود إلى شقيقه لاعب الزمالك عبدالله جمعة.

وذكرت صحيفة "المصري اليوم" اليوم الجمعة، أنه "بعد التحريات تم القبض على صالح جمعة خصوصاً أنه تسبب بأضرار جسيمة للسياراتين اللتين اصطدم بهما (مازدا ودايو لانوس)، فيما تهشمت سيارة صالح من الأمام".

من جهته، شدد موقع "اليوم السابع" على أن صالح جمعة لم يكن يحمل رخصة قيادة مما تسبب في مشكلة له ودفع عناصر الشرطة للقبض عليه.

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