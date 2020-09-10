رسمياً.. الألماني فيتيل ينضم إلى فريق "أستون مارتن" لموسم 2021 في سباقات "الفورمولا1"

المصدر: جوني جبور- دبي

أعلن فريق "ريسينغ بوينت" المنافس في بطولة العالم لسباقات الجائزة الكبرى لسيارات "الفورمولا1"، عن تعاقده مع بطل العالم لأربعة مرات الألماني سيبستيان فيتيل، بدايةً من الموسم المقبل، ليجاور فيتيل في الفريق الذي سيتحول إلى أسم "أستون مارتن" في 2021، زميله السائق الكندي لانس سترول.

وقال فيتيل في تصريح صحافي لموقع "موتور سبورت" البريطاني: "يسعدني أخيراً الإعلان عن هذا الخبر المثير حيال مستقبلي، وأنا فخور للغاية لكوني سأصبح سائقاً في فريق أستون مارتن لموسم 2021".

وأضاف:"الطاقة والالتزام اللذين يتحلى بهما لورانس سترول مالك الفريق، تجاه الرياضة ملهمان، وأعتقد أنه يمكننا بناء شيءٍ مميز للغاية معاً، ولازلت أمتلك الكثير من الحب للفورمولا1، وهدفي الوحيد هو التسابق في الصفوف الأمامية على شبكة الانطلاق".

ووفقاً للموقع البريطاني، تم ربط اسم بطل العالم لأربعة مرات، والسائق الحالي لفريق "فيراري"، الألماني فيتيل مع فريق "ريسينغ بوينت" في مايو الماضي، وذلك منذ إعلان "فيراري" تخليها عن خدمات فيتيل الذي قاد سيارتها منذ 2017.

يذكر أن فيتيل استهل السباقات عام 1995 في فئة "الكارتينغ"، قبل أن يرتقي عام 2003 إلى السيارات الأحادية المقعد، وفاز عام 2004 ببطولة "الفورمولا بي إم دبليو" الألمانية برصيد 19 انتصاراً من أصل 20 سباقاً خاضها، ثم انتقل عام 2006 إلى بطولة العالم لسباقات "الفورمولا1" مع فريق "بي إم دبليو ساوبر" كسائق ثالث.

وحقق أولى انتصاراته في قمة سباقات المقعد الأحادي في العام 2007 بفوزه بسباق الجائزة الكبرى الأميركي، ومنذ ذلك التاريخ نجح فيتيل في تحقيق 53 سباقاً، جاءت مع كل من سيارات فرق "ساوبر" و"تورو روسو" و"ريد بُل" و"فيراري"، بجانب صعوده إلى منصة التتويج في 120 مناسبة.

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