محامٍ دولي يكشف عن حق الأهلي المصري في الحصول على نصيب من ملايين رمضان صبحي

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أثار محامي مصري دولي الجدل في الشارع الرياضي المصري من جديد بعدما كشف عن حق الأهلي في الحصول على مبالغ مالية من صفقة انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز.

وكان رمضان صبحي قد أثار الجدل بعدما قرر ترك الأهلي المصري والانتقال لنادي بيراميدز بعد فترة إعارة قضاها داخل أروقة النادي الأهلي، قادمًا من صفوف هدرسفيلد في صفقة بلغت 5 ملايين جنيه إسترليني.

وقال المحامي الدولي نصر عزام في تصريحات تلفزيونية بفضائية "صدى البلد" عبر برنامج "الماتش": "الأهلي يحق له الحصول على حق رعاية من بيراميدز بـ3 ملايين جنيه بعد رحيل رمضان صبحي عن الفريق، مبدأ اللعب المالي النظيف يتم تطبيقه في أوروبا فقط وليس في مصر وهو عباراة عن منع أي نادي يتعاقد مع اللاعبين دون الحصول على إيرادات أعلى".

وأضاف: "اتحاد الكرة من حقه مراجعة الأمور المالية على تعاقدات بيراميدز، ووضع شروط إضافية على تراخيص النادي".

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