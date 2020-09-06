كومان يحدد موقفه من كوتينيو في برشلونة

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن مدرب برشلونة الإسباني، الهولندي رونالد كومان اجتمع مع صانع الألعاب البرازيلي فيليبي كوتينيو وأبلغه بأنه على رأس مشروعه في الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقالت الصحيفة: "إن كومان يؤمن تماماً بقدرة كوتينيو على الإبداع مع برشلونة في الموسم الجديد"، مشيراً إلى أنه "يجب الاستفادة من الحالة المعنوية العالية التي يتمتع بها النجم البرازيلي حالياً بعد فوزه مع بايرن ميونيخ بثلاثة ألقاب (الدوري والكأس في ألمانيا ودوري الأبطال)".

وكان كوتينيو قد سجل هدفين من أصل ثمانية في مرمى برشلونة خلال مباراة الدوري نصف النهائي "الكارثية" التي خسرها البارسا، ولم يحتفل اللاعب أمام مرمى الحارس تير شتيغن.

يذكر أن كوتينيو قدم عروضاً قوية مع البافاري الذي لعب له على سبيل الإعارة لموسم واحد ولكنه فضل عدم تفعيل شرط التعاقد معه مقابل 120 مليون يورو ليعود اللاعب أدراجه إلى صفوف برشلونة قبل انطلاق الموسم الجديد لإكمال ما تبقى من عقده مع النادي الكاتالوني.

وخاض كوتينيو مع بايرن ميونيخ 27 مباراة في ألمانيا محلياً، سجل خلالها 12 هدفاً وصنع ستة، فيما أحرز ثلاثة أهداف في دوري الأبطال خلال 11 مباراة.

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