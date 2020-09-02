نجم الأهلي السابق يهاجم ميدو: تحرى الدقة "ألف باء إعلام"

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

هاجم نجم الأهلي المصري السابق و عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري الأسبق مجدي عبدالغني، لاعب الزمالك السابق والإعلامي الحالي أحمد حسام ميدو، في حديثه عن إهمال جمعية اللاعبين المحترفين التي يرأسها الأول عن مساعدة لاعب الأهلي المصري السابق مؤمن زكريا.

وكان مؤمن زكريا قد ظهر منذ فترة كبيرة واتضح أنه يعاني من مرض نادر في الأعصاب، تسبب في ابتعاده عن ممارسة كرة القدم منذ الموسم الماضي ووافق وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي، على طلب الأهلي الخاص بسداد قيمة التعاقد الخاص باللاعب مؤمن زكريا، على ضوء كافة القوانين واللوائح المنظمة لذلك.

ورد مجدي عبد الغني على ميدو من خلال تغريدات عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "اللاعب السابق أحمد حسام ميدو، بعد خالص التحية، طالعتنا كالعادة مثيرًا للجدل ولكن دون تحري الدقة، التي هي في الأساس ألف باء إعلام، باتهامات غير صحيحة بنسبة 100%، عن تقاعس جمعية اللاعبين المحترفين في التعامل مع أزمة اللاعب شفاه الله وعافاه مؤمن زكريا نجم الأهلي ومنتخب المصر الصحية".

وأضاف: "الجمعية كانت أول جهة تحركت لدعم الأندية كافة في دوريات القسم الثاني والثالث والرابع ماليًا تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة، وساهمت في حل الكثير من المشكلات ومارست دورها المجتمعي عندما توقف النشاط بسبب فيروس كورونا، بخلاف المُساهمة ماليًا في إجراء لاعبين لعمليات جراحية كبيرة بمجرد حسم الأمر طبيًا لأي لاعب مُصاب".

وتابع في تغريداته: "نود الإشارة أولا إلى أن جمعية اللاعبين لم تتوقف عن تقديم الدعم المعنوي لمؤمن زكريا، وهو أهم ما يحتاج له اللاعب منذ الإعلان عن أزمته الصحية، وتابعت باهتمام كافة التحركات من جانب إدارة النادي الأهلي ووزارة الشباب والرياضة، والمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودي، لدعم اللاعب ماليًا والإشراف على علاجه وتطوراته في المرحلة المقبلة وخلال الأشهر الأخيرة، وثانيا أن جمعية اللاعبين تنتظر فقط أن يحسم الموقف العلاجي للاعب".

واختتم في تغريدة أخيرة: "هذه نبذة قليلة ولكنها كافية للرد على مجموعة من الأقاويل غير الصحيحة التي ترددت من جانب أحمد حسام ميدو، والذي نتمنى له التوفيق في مشواره الإعلامي".

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