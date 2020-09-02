إصابة النجم البرازيلي نيمار وزميله دي ماريا بفيروس كورونا

المصدر: وكالات

أصيب نجم كرة القدم البرازيلي نيمار بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكرت مصادر اليوم، نتيجة الفحص الذي خضع له مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي.

وكان بطل الدوري الفرنسي قد أعلن اصابة ثلاثة لاعبين في صفوفه بفيروس "كوفيد-19" دون تسميتهم. واضافت المصادر ان اللاعبين الاخرين المصابين بالفيروس هما الارجنتينيان انخل دي ماريا ولياندرو باريديس، وهو ما كانت قد ذكرته صحيفة "ليكيب".

وكتب وصيف بطل أوروبا عبر حسابه على (تويتر) "تأكدت إصابة ثلاثة لاعبين، وهم يخضعون للبروتوكول الصحي المناسب. اللاعبون والموظفون سيستمرون في إجراء الفحوصات خلال الايام المقبلة".

وسيغيب بالتالي اللاعبون الثلاثة عن المباراة الاولى للنادي في الدوري المحلي في 10 الحالي، امام لنس وربما عن اللقاء المرتقب امام ضيفه مرسيليا في 13 منه. وسبق أن أعلن نادي العاصمة الفرنسية الاثنين عن الاشتباه بوجود حالتي فيروس كورونا المستجد في صفوف لاعبيه من دون الكشف عن اسميهما بعد أن أظهرا عوارض الوباء. وكشفت صحفية "ليكيب" المحلية ان اللاعبين قد يكونان دي ماريا وباريديس قبل أن تؤكد أن اللاعب الثالث هو نيمار.

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