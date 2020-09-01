غوميز: ليفربول سيلعب بـ «عقلية صارمة» في الموسم الجديد

المصدر: لندن - د.ب.أ

أكد مدافع ليفربول، جو غوميز، أن على فريقه التحلي بالعقلية الصارمة، والجاهزية البدنية، للوفاء بمتطلبات المنافسة في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوميز في تصريحات لموقع ناديه: «فترة التوقف كانت قصيرة، ثم عدنا لاستئناف الموسم، ثم توقفنا لمدة أسبوعين، وكان الأمر على ذلك النحو».

وأضاف «لكنني أعتقد أكثر من أي شيء آخر أنها معركة ذهنية أكثر منها بدنية، لذلك سنكون في أتم الجاهزية، ولدينا قائمة متكاملة يمكن من خلالها التناوب بين اللاعبين حينما نحتاج إلى ذلك».

وتابع غوميز «الشيء المهم هو أننا مستعدون ذهنياً، وأعتقد أن الجميع متعطش للفوز أكثر مما سبق».

ويستهل ليفربول حملة الدفاع عن لقبه كبطل للدوري الإنجليزي بمواجهة ليدز يونايتد يوم 12 سبتمبر المقبل، علماً بأنه خسر لقب الدرع الخيرية بالهزيمة أمام أرسنال بركلات الترجيح.

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