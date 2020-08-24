مدرب باريس سان جيرمان: من يقول لميسي لا؟

المصدر: جوني جبور-دبي

رحب المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الألماني توماس توخيل، بانضمام النجم الأرجنتيني ومهاجم فريق برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي إلى فريق العاصمة باريس.

وقال توخيل في مؤتمر صحافي عقب خسارة فريقه أمس في نهائي أبطال أوروبا أمام بايرين ميونيخ، إن: "ميسي موضع ترحيب كبير، فمن المدرب الذي يقول لميسي لا، لكن أعتقد أن النجم الأرجنتيني سينهي مسيرته في برشلونة، فهو سيد البارسا".

وأضاف: "فقدنا كثير من اللاعبين في الموسم الحالي، والآن نخسر البرازيلي تياغو سيلفا، والكاميروني تشوبو موتينغ، ونحن بحاجة إلى استخدام فترة الانتقالات الآن لتدعيم الفريق، فالموسم المقبل سيكون صعباً للغاية، ونحن بحاجة لبناء فريقٍ قوي".

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