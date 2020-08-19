مفاجأة.. الاتحاد الأوروبي يرغب في حضور الجمهور لكأس السوبر

المصدر: وكالات

يخطط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لاستخدام لقاء كأس السوبر الأوروبي في العاصمة المجرية بودابست الشهر القادم "كمباراة تجريبية يمكن أن يتم السماح فيها بحضور عدد قليل من المتفرجين"، حسبما أعلن الاتحاد القاري اليوم.

وناقشت جميع الاتحادات المحلية الأعضاء في يويفا، التي يبلغ عددها 55 اتحادا، قضية عودة الجماهير إلى المباريات وسط جائحة فيروس كورونا المستجد، في اجتماع عبر دائرة تليفزيونية مغلقة (فيديو كونفرانس)، وفقا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

رغم ذلك، أوضح (يويفا) أنه "سيكون من السابق لأوانه" السماح للجماهير بالتواجد في مباريات دوري الأمم المقبلة، المقرر إقامتها في سبتمبر القادم، مؤكدا أنه "ينبغي إجراء مباراة أو مباريات تجريبية لدراسة تأثير المتفرجين على البروتوكولات الطبية الحالية بدقة".

ويقام كأس السوبر الأوروبي يوم 24 سبتمبر المقبل بين الفائز بنهائي الدوري الأوروبي، الذي يجرى بعد غد، والفائز بنهائي دوري أبطال أوروبا الأحد القادم. وشدد يويفا "حقيقة أن اللاعبين سيتم اختبارهم بانتظام على أي حال كجزء من بروتوكول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الشامل للعودة إلى اللعب. يتعين أن نضمن ألا تشكل مثل تلك الإعفاءات أي خطر على المجتمع". وكشف أن نتيجة المناقشات ستعرض على لجنته التنفيذية في الأيام المقبلة لاتخاذ القرارات.

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