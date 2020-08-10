عمر السومة يهدد رقماً تاريخياً في الدوري السعودي

المصدر: جوني جبور-دبي

اقترب الدولي السوري ومهاجم أهلي جدة عمر السومة، من كسر رقمٍ تاريخي في الدوري السعودي للمحترفين، بعد أن بات على بعد سبعة أهداف فقط من معادلة لقب الهداف التاريخي لدوري المحترفين في المملكة، والمسجل باسم السعودي ناصر الشمراني صاحب رصيد 126 هدفاً.

واستطاع السومة أمس، في لقاء ديربي مدينة جدة، سجيل هدفين في مرمى الاتحاد، مانحاً فريقه الأهلي النقاط الثلاثة، والفوز "2-1"، في لقاءٍ لحساب الجولة الرابعة والعشرين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويعد ناصر الشمراني، الذي سبق له اللعب لأندية الوحدة، والهلال، والشباب، والاتحاد، الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين، إلا أن هدفي السومة في شباك الاتحاد، منحت الدولي السوري تعزيز رصيده من أهداف الموسم الحالي إلى 16 هدفاً، وإجمالي رصيده في دوري المحترفين السعودي 119 هدفاً، حققها منذ التحاقه في العام 2014 بناديه الحالي أهلي جدة.

وأثبت السومة منذ موسمه الأول مع أهلي جدة موهبته في تسجيل الأهداف، إذ لعب في موسم (2014-2015) 22 مباراة سجل خلالها 22 هدفاً، واتبعها في الموسم التالي بالمشاركة في العدد ذاته من المباريات، وتسجيل 27 هدفاً، قبل أن يواصل تألقه في موسم (2016-2017) والذي خاض خلاله 24 مباراة وزار الشباك في 24 مناسبة، ليكتفي في الموسم الذي تلاه بتسجيل 11 هدفاً فقط على مدار 14 مباراة خاضها، ليعاود ألقه في الموسم الماضي (2018-2019) بتسجيله 19 هدفاً على مدار 24 مباراة.

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