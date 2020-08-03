مؤمن زكريا يوجه رسالة مؤثرة وجمهور الأهلي المصري يتفاعل

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تفاعل جمهور النادي الأهلي المصري مع رسالة من لاعبه السابق مؤمن زكريا، غرد بها عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر، اظهر من خلالها اللاعب مروره بضائقه ولكنه لم يوضح أكثر من عن حالته الطبيه والبدنية التي وصل لها.

وكان اللاعب قد غاب عن المباريات منذ ديسمبر عام 2018 وغاب فجأة قبل أن يعود للظهور وإعلان مرضه الغير واضح، وتفاعل معه كل الجمهور المصري والعربي تعاطفاً مع حالته الطبيه، وذكر الأهلي المصري في بيانٍ له بشهر أبريل الماضي، أن رئيس النادي محمود الخطيب قد ناقش استمرار دعم اللاعب مع وزير الرياضة أشرف صبحي.

وقال مؤمن زكريا لاعب الأهلي، في رسالتة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “ما ضاقت الا ما فرجت، دي مابتفضلش على حالها.. الحمد لله”.

وكان وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، قد وافق في وقت سابق على طلب الأهلي بصرف مبلغ مالي لعلاج اللاعب وأشار الأهلي بأن الخطيب وصبحي اتفقا على ضرورة استمرار مساندة لاعب الأهلي مادياً ومعنوياً حتى يتعافى من إصابته.

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