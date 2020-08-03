أرتيتا: نبني أرسنال حول أوباميانغ

المصدر: لندن - د.ب.أ

أعرب المدير الفني لأرسنال الإنجليزي، الإسباني ميكيل أرتيتا، عن ثقته ببقاء النجم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ مع الفريق، بعد أن قاده للتتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وسجل أوباميانغ هدفي الفوز لأرسنال 2 /‏‏‏1 على تشيلسي في المباراة النهائية التي جرت على استاد ويمبلي.

وتوّج أرسنال بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الـ14 في رقم قياسي غير مسبوق.

وينتهي عقد أوباميانغ مع أرسنال في يونيو المقبل، وترددت أنباء عن رغبة أندية عدة في ضمه لكن أرتيتا يتوقع بقاءه.

وقال أرتيتا: «إنه يعرف وجهة نظري به، نريد أن نبني الفريق من حوله، أعتقد أنه يرغب في البقاء، الأمر يتعلق بإتمام الاتفاق».

وأضاف «أوباميانغ محبوب من كل شخص في النادي، أتمنى أن يستمر معنا، وأعتقد أنه سيفعل».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news