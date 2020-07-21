الدوري الإسباني يُنصف ريال مدريد وميسي

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

أُسدل الستار على منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم بفوز معنوي لبرشلونة يبني عليه لإكمال مشواره في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وجاء بنتيجة كاسحة، أول من أمس، على مضيفه ألافيس 5-صفر، بينها اثنان لنجمه ليونيل ميسي الذي توج هدافاً برقم قياسي، فيما اختتم ريال مدريد البطل موسمه بتعثر أمام مضيفه ليغانيس 2-2 من دون أن يجنب ذلك الأخير الهبوط.

ودخل برشلونة المرحلة 38 الختامية على خلفية خيبة تنازله عن اللقب لصالح غريمه الريال بخسارته في المرحلة الماضية على أرضه أمام أوساسونا (1-2)، وفوز النادي الملكي على فياريال (2-1).

ووضعت خسارة البارسا في تلك الجولة المدرب كيكي سيتيين تحت المجهر بشكل إضافي، وسط ترجيحات بصعوبة مواصلته المهمة التي تولاها في يناير الماضي، بعد إقالة إدارة النادي لإرنستو فالفيردي، وسط دعوة القائد ميسي الذي توج هدافاً بـ25 هدفاً وبفارق أربعة عن مهاجم ريال الفرنسي كريم بنزيمة، الى عملية نقد ذاتي شاملة.

وترجّح التقارير الصحافية الإسبانية أن تكون الأيام القليلة المقبلة حاسمة بشأن مصير المدرب، وسط تقديرات باحتمال اتخاذ قرار إبعاده حتى قبل استئناف منافسات دوري أبطال أوروبا، حيث يستقبل برشلونة منافسه نابولي الإيطالي في إياب الدور ثمن النهائي (1-1 ذهاباً) في الثامن من أغسطس.

في المقابل، أرسل ريال مدريد البطل مضيفه ليغانيس الى الدرجة الثانية، وألحقه بريال مايوركا وإسبانيول، على الرغم من الاكتفاء بالتعادل 2-2، وتوقف مسلسل انتصاراته المتتالية عند 10 مباريات.

وأنهى ليغانيس الموسم في المركز الثامن عشر بفارق نقطة خلف سلتا فيغو السادس عشر، الذي تعادل بدوره مع مضيفه الهابط إسبانيول.

وبعد أن حسما تأهلهما الى دوري أبطال أوروبا بجانب ريال وبرشلونة، تمسّك أتلتيكو مدريد بالمركز الثالث أمام إشبيلية بعدد النقاط نفسه، بعد تعادل الأول مع ضيفه ريال سوسييداد بهدف كوكي (30) مقابل هدف للبلجيكي عدنان يانوزاي (87)، وفوز الثاني على ضيفه فالنسيا بهدف سيرخيو ريغيلون (55). وضمن سوسييداد تأهله الى «يوروبا ليغ» بغض النظر عن نتيجة نهائي الكأس الذي لم يحدد موعده ضد أتلتيك بلباو، بإنهائه الموسم سادساً أمام غرناطة الذي سيحصل على فرصة المشاركة في المسابقة اعتباراً من الدوري التمهيدي الثاني، بعدما أزاح خيتافي عن المركز السابع بفوزه على بلباو 4-صفر، وخسارة منافسه أمام ليفانتي بهدف قاتل سجله خورخي مورينو في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع.

وفي مباراة وداعية للمخضرمين القائد برونو سوريانو (36 عاماً) وسانتي كازورلا (35 عاماً)، أنهى فياريال مباراته الهامشية مع ضيفه إيبار، كونه ضامناً تأهله الى دور المجموعات من «يوروبا ليغ»، بفوز كبير 4-صفر، بينها ثنائية لجيرار مورينو الذي رفع رصيده الى 18 هدفاً.

وفي لقاءين هامشيين آخرين فاز بلد الوليد على ضيفه ريال بيتيس 2-صفر، وتعادل أوساسونا مع ريال مايوركا 2-2.

ميسي «هداف» للمرة الرابعة على التوالي

توّج ميسي بلقب هداف الدوري الإسباني للمرة الرابعة توالياً والسابعة في مسيرته، متقدماً بفارق أربعة أهداف عن بنزيمة.

وانفرد الأرجنتيني بالرقم القياسي بعدد المرات التي أحرز فيها لقب الهداف «بيتشيتشي» الذي كان يتشاركه حالياً مع تيلمو زارا (ست مرات بقميص بلباو أعوام 1945 و1946 و1947 و1950 و1951 و1953).

لكن أفضل لاعب في العالم ست مرات، قلل من أهمية فوزه بلقب الهداف، لأن «الانجازات الشخصية هامشية» مقارنة مع مصلحة الفريق، معلقاً على تتويجه بلقب الهداف «كنت أفضّل أن يتصاحب ذلك مع لقب الدوري. الآن، نحن بحاجة الى بعض السكينة خلال فترة التوقف. لا يجب التحدث. يجب أن نصفّي ذهننا لكي نعود برغبة أقوى من أي وقت مضى. يجب أن نحقق الثبات، وأن نسير قدماً».

ترتيب «الليغا»

1- ريال مدريد 87 نقطة.

2- برشلونة 82.

3- إشبيلية 70.

4- أتلتيكو مدريد 70.

5- فياريال 60.

6- ريال سوسييداد 56.

7- غرناطة 56.

ترتيب الهدافين

1- ليونيل ميسي (برشلونة) 25 هدفاً.

2- كريم بنزيمة (ريال مدريد) 21.

3- جيرارد مورينو (فياريال) 18.

4- لويس سواريز (برشلونة) 16.

5- راؤول غارسيا (بلباو) 16.

الدوري الإسباني

البطل: ريال مدريد.

الهابطون: ليغانيس وريال مايوركا وإسبانيول.

الهداف: ليونيل ميسي (25 هدفاً).

المتأهلون لدوري الأبطال: ريال مدريد، برشلونة، أتلتيكو مدريد، إشبيلية.

المتأهلون للدوري الأوروبي: فياريال، ريال سوسييداد، غرناطة.

مستقبل مدرب برشلونة كيكي سيتيين على المحك بعد خسارة «الليغا».

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