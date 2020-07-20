أزمة جديدة بين الأهلي والزمالك.. "بطلها ليس مرتضى منصور"

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

نشبت أزمة جديدة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك عبر وسائل التواصل الإجتماعي، تدخل فيها عدد من لاعبي الفريقين ومشجعين، وذلك على خلفية صورة نشرها نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق أحمد عيد عبدالملك، على حسابه الشخصي، ليرد عليه لاعب الأهلي حسين الشحات.

بدأت القصة، بعد نشر لاعب الزمالك السابق أحمد عيد عبدالملك صورة لخريطة بورسعيد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» علق عليها: «ما تكمِّل تقليب خوفت ليه»، وهو ما اعتبره إهانه منه لشهداء بورسعيد.

ولقي أحمد عيد عبد الملك هجوماً شديداً من متابعيه وجماهير النادي الأهلي، ثم حاول اللاعب تبرير الموقف في عدد من التغريدات اللاحقة قائلاً: «‏نزلت دي الصبح وبتكلم في الكورة إن الطبيعي كل الفرق تروح هناك، الغريب أنها توصل بالناس انهم يدخلوني اني بتريق على الناس اللي ماتت علشان كلامي مش على هواهم وبيكرهوني مع أنه لو دخلو على كل أكونتاتي هيلاقو أن أول واحد بيعزي أهاليهم في ذكراهم وبعدين إيه دخل اسماعيلية في الناس الي ماتت!!».

ولاقى الموضوع رد فعل آخر حيث دخل لاعب الأهلي حسين الشحات، وعلق على الصورة قائلاً:‏‎

«بص يا كابتن احمد انا اما رضيت على واحد من الجمهور علشان نهدي التعصب شويه الا ما بين الجمهور والاعيبه بس أنت كده عايز الدنيا تولع بس عايز أقولك الـ ماتوا دول أشرف وأرجل واحسن مني ومنك ومن أي حد في مصر لأن دول اتغدر بيهم رحم الله شهداء النادي الاهلي 74 دائما في القلب».

وكان حسين الشحات قد أحرج مشجعاً أهلاوياً، بعدما سخر من محمود عبدالرزاق «شيكابالا»، قائد فريق الزمالك، ورد الشحات عبر حسابه الشخصي بموقع «إنستغرام» على أحد مشجعي الأهلي الذي سخر من شيكابالا قائلًا: «هو انت كده دمك خفيف لما تسخر من إنسان، سيبك من الأهلي والزمالك وبعدين اللاعيبه كلها محترمة، أي حاجة بتحصل بتبقى في الملعب، لكن الناس كلها محترمة، بعد إذنك لا تسخر من أحد».

ثم علق لاعب الأهلي والزمالك السابق إبراهيم سعيد على تغريدة عبد الملك أيضاً وطلب منه حذف الصورة، وقال: «شيلها يا أحمد أهلاوية وزملكاوية كلنا أخوات وكلنا مصريين».

وكانت الفترة الماضية قد شهدت الكثير من الأزمات بين الأهلي والزمالك بسبب ملف نادي القرن، وأيضاً البلاغات المقدمة من محمود الخطيب تجاه رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور الذي لم يكن طرفاً في هذه الأزمة.

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