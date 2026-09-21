نادي الزمالك المصري يُعزي محمد بن راشد في وفاة أحمد بن راشد آل مكتوم

نعى نادي الزمالك المصري الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم الإثنين.

وقال النادي في بيان عبر منصة "إكس": "ينعى نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة الكابتن حسين لبيب ببالغ الحزن والأسى، سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي الوصل الإماراتي الشقيق. ويتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأسرة الفقيد وإدارة وجماهير نادي الوصل، سائلين المولى عز وجل أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله ذويه الصبر والسلوان".