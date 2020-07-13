اتحاد جدة يقاضي 3 إعلاميين بسبب المولد

المصدر: سيد مصطفى-دبي

ذكرت صحيفة المناطق الإلكترونية السعودية بأن إدارة نادي اتحاد جدة قررت تقديم شكوى رسمية ضد ثلاثة إعلاميين، لم تُعلن عن أسماءهم بسبب تصريحاتهم المثيرة في المشكلة التي نشبت بين الإدارة ولاعبها فهد المولد، والتي غادر على إثرها اللاعب معسكر النادي المقام في مدينة أبها.

وكانت إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي أكدت أنها لا تنوي توقيع عقوبة انضباطية في حق فهد المولد، لحين عودته إلى مدينة أبها، ومناقشته في أسباب مغادرته المعسكر قبل إصدار أي قرار بحقه.

وقالت الصحيفة: "غادر المولد معسكر الاتحاد ضمن التحضيرات الجارية حالياً لاستئناف الدوري السعودي، بسبب وجود مستحقات مالية متأخرة (بحسب ما زعم اللاعب)".

وشدد نادي الاتحاد في بيان صحافي على اتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل حقوق النادي وتمنع تكرار مثل هذه التصرفات في المستقبل، مشيراً إلى وجود طرق يمكن للجميع من خلالها المطالبة بحقوقهم، دون المساس بمصلحة النادي.

ويستمر غياب المولد عن تدريبات الاتحاد دون وجود عذر أو مبرر قانوني وهو ما يمنح إدارة النادي الحق في اتخاذ عقوبات ضد اللاعب.

وكان المولد قرر الرد على إدارة الاتحاد في سلسلة من التغريدات عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر أكد خلالها انه يمتلك مستحقات مالية متأخرة تصل الى 20 مليون ريال.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news