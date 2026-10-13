تحسن الحالة الصحية للاعب السعودي فهد المولد بعد عامين من حادث سقوطه

كشف لاعب الاتحاد السعودي السابق محمد أبو سبعان عن تحسن الحالة الصحية لنجم الكرة السعودية فهد المولد، بعد أكثر من عامين على تعرضه لحادث سقوط من شرفة منزله في دبي، في سبتمبر 2024، مشيراً إلى نقله من غرفته السابقة إلى جناح جديد للعناية الفائقة لمواصلة تلقي الرعاية الطبية.

وقال أبو سبعان، في مقطع نشره عبر حسابه على تطبيق «سناب شات»، عقب زيارة المولد للاطمئنان على صحته اليوم الثلاثاء: «لا تنسون أخوي فهد المولد من دعواتكم.. حبيت أطمئنكم على الغالي فهد المولد، كنت أزوره وهو الآن أموره بخير»، موضحاً أنه انتقل إلى جناح «PRU» للعناية الفائقة، ومعرباً عن تفاؤله بتحسن حالته خلال الفترة المقبلة.

وتعود تفاصيل الحادث إلى سبتمبر 2024، عندما أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي تعرض المولد للسقوط من شرفة منزله في الطابق الثاني، أثناء وجوده في إجازة قصيرة بالإمارة.

وأوضحت شرطة دبي، في بيان أصدرته آنذاك، أن التحقيقات الأولية أظهرت وقوع الحادث أثناء وجود اللاعب في الشرفة، مشيرة إلى أنه كان يرقد في العناية المركزة بأحد مستشفيات دبي، تحت المراقبة الطبية.

ونُقل المولد لاحقاً إلى العاصمة السعودية الرياض على متن طائرة إخلاء طبي لاستكمال علاجه، فيما ظل بعيداً عن الملاعب منذ الحادث، وسط متابعة من أسرته ومحبيه وجماهير الكرة السعودية.

ويُعد المولد من أبرز لاعبي الكرة السعودية، إذ سبق له تمثيل ناديي الاتحاد والشباب والمنتخب السعودي، قبل أن تتوقف مسيرته الكروية إثر الحادث الذي تعرض له في دبي.