"فيفا" يتولى مسؤولية تشغيل تقنية التحكيم "فار" على مستوى العالم

المصدر: زيورخ-د ب أ.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس، أنه تولى بشكل كامل مسؤولية التحكم في تشغيل تقنية حكم الفيديو المساعد (فار).

ونقلت شبكة "سكاي سبورتس" عن ماتياس جرافستروم، نائب الأمين العام لـ"فيفا"، أنه تم إبلاغ جميع الاتحادات الـ211 الأعضاء بالاتحاد الدولي بهذا الأمر عبر خطاب تم إرساله بتاريخ 29 يونيو الماضي.

وسبق لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب)، مشرّع قوانين كرة القدم، أن عمل عن كثب مع "فيفا" في ما يتعلق بتطوير وتنفيذ تقنية فار في كل المسابقات، حيث تم التعاون على أصعدة عدة، بينها الشؤون التكنولوجية والتدريب والتعليم.

وجاء في خطاب "فيفا": "نحن فخورون بأن إدخال تقنية فار حقق نجاحاً عالمياً، حيث اكتمل تنفيذ تقنية فار في أكثر من 100 مسابقة عالمية".

وأضاف الخطاب: "بعد نجاح فترة الإطلاق، حيث عمل (فيفا) بالاشتراك مع (إيفاب)، نود أن نخطركم أن مسؤولية جميع الأنشطة الخاصة بتقنية فار ستنتقل لـ(فيفا)".

وتولى "فيفا" مسؤولية الرد على أي أسئلة، أو تعليقات أو مقترحات تخص تقنية فار بدءاً من أول يوليو الجاري.

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