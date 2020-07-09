قرارات أوروبية مهمة منتظرة خلال قرعتي الأبطال والدوري الأوروبي غداً

تتجه الأنظار غدا إلى مدينة نيون السويسرية حيث مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والموعد مع إجراء قرعة البطولتين المصغرتين لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، مع الأمل بألا يتسبب فيروس كورونا المستجد بتعكير خطة إكمال المسابقة القارية الأم في العاصمة البرتغالية لشبونة. ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد الأوروبي على قرارات مهمة غدا، وخاصة تلك التي قد تمنح فرق بايرن ميونيخ وبرشلونة ومان سيتي واليوفي حق استضافة لقاءات الإياب في ثمن نهائي الأبطال على أرضها.

وفي 11 مارس تغلب باريس سان جرمان الفرنسي على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني 2-صفر خلف أبواب موصدة، وحسم تأهله الى ربع النهائي للمرة الأولى منذ أربعة أعوام، محتفلا بعدها مع مشجعيه الذين تجمهروا خارج أسوار ملعب "بارك دي برانس".

وفي الأمسية ذاتها، فقد ليفربول الإنجليزي لقبه بخسارته على أرضه أمام أتلتيكو مدريد الإسباني 2-3 (سقط أيضا ذهابا صفر-1)، لكن هذه المرة بحضور قرابة 52 ألف متفرج في مدرجات ملعب "أنفيلد"، ما ساهم، بحسب علماء بريطانيين، في تسريع تفشي "كوفيد-19" في البلاد.

خلال أيام معدودة، كان القرار متخذا بتعليق النشاطات الكروية في أنحاء القارة العجوز، وانتظر الاتحاد القاري "ويفا" حتى منتصف يونيو لوضع خطة لإكمال مسابقتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي "يورويا ليغ".

والخطة بالنسبة لمسابقة دوري الأبطال، المحرك الاقتصادي الرئيسي للاتحاد الذي قدر إجمالي إيراداتها التجارية هذا الموسم بـ3,25 مليارات يورو قبل أن يدخل "كوفيد-19" على الخط، هي الذهاب الى لشبونة لاستكمال المسابقة ببطولة مصغرة اعتبارا من ربع النهائي، تقام بنظام خروج المغلوب بعد مباراة واحدة بدءا من 12 أغسطس، وصولا الى المباراة النهائية المقررة في 23 منه.

وقرر (ويفا) إقامة مباريات الدورين ربع النهائي ونصف النهائي والمباراة النهائية على الملعبين الخاصين بناديي بنفيكا "استاديو دا لوش" وسبورتينغ "استاديو جوزيه ألفالادي".

وضمنت أندية أتالانتا الإيطالي ولايبزيغ الألماني وأتلتيكو مدريد وباريس سان جرمان التأهل الى ربع النهائي، فيما تبقى أربع مباريات في إياب ثمن النهائي: يوفنتوس الإيطالي وليون الفرنسي (صفر-1 ذهابا)، برشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي (1-1)، مانشستر سيتي الإنكليزي وريال مدريد الإسباني (2-1)، وبايرن ميونيخ الألماني وتشلسي الإنكليزي (3-صفر). ولم يحدد الاتحاد القاري بعد ما اذا كانت مباريات الاياب المتبقية ستقام في ملاعب الأندية المعنية، لكنه بدا منفتحا على فكرة نقلها الى البرتغال لتقام في المدينتين الشماليتين بورتو وغيمارايش.

ويستكمل دور الـ16 في السابع والثامن من أغسطس، على أن يقام الدور ربع النهائي بين 12 و15 منه، نصف النهائي في 18 و19 منه، والمباراة النهائية في 23 منه. وكانت المباراة النهائية مقررة في ملعب أتاتورك الأولمبي في اسطنبول في 30 مايو الماضي. لكن ويفا أكد ان المدينة التركية ستستضيف نهائي المسابقة لموسم 2020-2021، على أن تستضيف مدينة سان بطرسبورغ الروسية نهائي 2022 بعدما كان من المقرر ان تستضيف نهائي الموسم المقبل. وكانت حظوظ البرتغال مرتفعة في استضافة المسابقة نظرا لعدم تأثرها بشكل كبير بـ"كوفيد-19" مقارنة بغيرها من دول غرب أوروبا، إضافة الى خروج أنديتها من المسابقة.

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