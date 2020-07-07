ناد إنجليزي يستغني عن 75% من العاملين لديه.. وناد للرجبي يعرض إنقاذه من الإفلاس

المصدر: وكالات

بدأ نادي ويغان المنافس في دوري البطولة الإنجليزية لكرة القدم، في تقليص العمالة لديه، عقب إخضاع النادي للحراسة الإدارية في أول يوليو الجاري. وقال جيرالد كراسنر، أحد المسؤولين الثلاثة عن الحراسة الإدارية للنادي، اليوم إنه جرى الاستغناء عن 75 % من العاملين بالنادي مطلع هذا الأسبوع. وأضاف كراسنر أن النادي تقدم أيضا باستئناف ضد عقوبة خصم 12 نقطة من رصيده، والمفروضة عليه من قبل رابطة كرة القدم الإنجليزية، وذلك بناء على حجة أن "ظروف قهرية" تسببت في الوضع الذي يعيشه النادي.

وقال كراسنر في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي):"هذا الوضع لم يكن متوقعا مطلقا، لذلك نعتبر أن ذلك (الظروف القهرية) ينطبق على هذه القضية".

وتتضمن الظروف القهرية، تلك الظروف التي لا يمكن منعها من قبل طرف أو أكثر والتي تنجم عن كوارث طبيعية أو حروب، وفي حالة نادي ويغان، تتمثل الظروف القهرية في جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وكان نادي ويغان، الذي توج بكأس الاتحاد الإنجليزي عام 2013، قد شهد انتقال ملكيته مؤخرا أكثر من مرة.

وفي عام 2018، قام ديف ويلان ببيع النادي إلى مجموعة "إنترناشونال إنترتينمنت كوربوريشن"، ومقرها في هونغ كونغ، قبل أن تنتقل ملكيته في مايو الماضي إلى صندوق "نيكست ليدر فاند" ومقره في هونغ كونغ أيضا. ويتوقع كراسنر تلقي آخر عروض لشراء النادي في موعد أقصاه 21 يوليو. وقال:"من خلال ما تلقيناه من إبداء اهتمام، نتوقع تلقي ما بين ثلاثة وخمسة عروض".

ويتوقع أن يتلقى النادي عرضا من جانب ملاك نادي ويغان واريورز المنافس في دوري الرجبي، والذي يتشارك مع ويغان في استاده. وذكر بيان لنادي الرجبي:نعتقد أنه من الأفضل أن تكون ملكية نادي ويغان (لكرة القدم) محلية. وأضاف البيان:"نعتزم تحديد مستثمرين آخرين بشكل سريع وأن نبدأ إجراءات لتلبية متطلبات نادي كرة القدم تمهيدا للتقدم بالعرض في الوقت المناسب. لقد أبلغنا مسؤولو الحراسة باهتمامنا ونأمل في استكشاف الأمر بشكل أكبر معهم خلال الأيام المقبلة"

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