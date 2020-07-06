"حازم إمام يوجه رسالة إلى مرتضى منصور بعد "أزمة شحاتة

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

وجه لاعب الزمالك السابق حازم إمام رسالة إلى رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، بعدما عاتبه الأخير بسبب عدم حضور المؤتمر الذي عقده مع لاعبي النادي القدامى وعدد كبير من رؤساء "قروبات" مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بالقلعة البيضاء، والذي اتخذ فيه منصور قراراً بإزالة اسم حسن شحاتة من داخل النادي لعدم حضوره الاجتماع.

وقال حازم إمام في تصريحات لإذاعة "أون سبورت": "لم أكن أعلم بمؤتمر رموز النادي ولم أكن في القاهرة يومها، ولم أتلق أي دعوة للحضور".

وأضاف: "الزمالك بيتي الكبير ولا يمكنني التأخر عنه وعن دعمه، أتمنى الوجود به ودعمه بأي صورة كانت. آمل من الرئيس مرتضى منصور أن يُوجه الدعوة للاعبين القدامي لدعم الفريق ولاعبيه قبل مواجهة الرجاء الوداد في دوري أبطال أفريقيا، وسأكون أول الحاضرين".

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