المصري زين باقٍ مع فريق الشارقة لكرة اليد حتى 2022

المصدر: محمد أبوإسماعيل - الشارقة

جدد نادي الشارقة لكرة اليد عقد محترفه المصري علي زين حتى صيف عام 2022، في إطار سياسة النادي للاحتفاظ بنجم المنتخب المصري، بطل آخر نسخة لبطولة أمم إفريقيا، والرغبة في استمرار حالة الاستقرار الفني و دعم فريق الرجال الذي يسيطر على البطولات المحلية في آخر أربع سنوات.

وقال مشرف كرة اليد الشرقاوية جاسم محمد على الموقع الرسمي للنادي، اليوم الاثنين: "إن تجديد التعاقد مع علي زين يصب في مصلحة الاستقرار الفني للفريق، بعد المستوى المتميز الذي ظهر به زين مع كتيبة رجال كرة اليد، والنتائج التي حققها الفريق على مدار الموسمين الماضيين".

من جهته، أعرب علي زين عن سعادته بمواصلة المشوار مع قلعة الملك، مؤكداً على أن "الأجواء الإيجابية التي عايشها مع منظومة العمل بنادي الشارقة، وطموح الفريق الدائم للفوز بالبطولات و روح الأسرة الواحدة بين الجميع، والتقدير الكبير الذي حظي به من إدارة النادي، والشعبية التي يتمتع بها فريق رجال الشارقة لكرة اليد، كلها أسباب ساهمت في تلاقي رغبة الطرفين لإتمام التعاقد، واستمرار هذه التجربة المميزة في مشواره الاحترافي".

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