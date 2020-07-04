سولشاير يفتقد الجماهير في الدوري الإنجليزي

المصدر: لندن - د ب أ

أعرب اولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد عن سعادته البالغة بالفوز الساحق على بورنموث 5 /2 اليوم السبت ضمن المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال سولشاير "سعيد للغاية، قدمنا كرة جذابة لكن لسوء الحظ الجماهير لم تكن متواجدة".

وأضاف "إذا تواجدت الجماهير في اعتقادي كنا سنسجل المزيد من الأهداف".

ورفع مانشستر رصيده إلى 55 نقطة في المركز الرابع لكن بفارق نقطة واحدة فقط عن تشيلسي صاحب المركز الخامس والذي بوسعه أن يستعيد تواجده ضمن المربع الذهبي من خلال المباراة التي تجمعه في وقت لاحق اليوم مع ضيفه واتفورد.

وتقدم بورنموث بهدف حمل توقيع جونيور ستانيسلاس في الدقيقة 16 لكن ماسون جرينوود رد بهدف التعادل لمانشستر في الدقيقة 29 وتبعه ماركوس راشفورد بتسجيل الهدف الثاني لأصحاب الأرض من ضربة جزاء في الدقيقة 35.

وفي الوقت بدل الضائع للشوط الأول سجل الفرنسي انتوني مارسيال الهدف الثالث لمانشستر.

وبعد مضي أربع دقائق من بداية الشوط الثاني رد جوشوا كينج بهدف لبورنموث من ضربة جزاء لكن ماسون جرينوود سجل الهدف الثاني له والرابع لمانشستر في الدقيقة 54 قبل أن يختتم برونو فيرنانديز التسجيل في الدقيقة 59.

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