وفاة والد المقاتل حبيب بمضاعفات فيروس كورونا

المصدر: وكالات

توفي والد ومدرب بطل الفنون القتالية المختلطة الروسي حبيب نورمحمدوف نتيجة مضاعفات اصابته بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلن الجمعة الزعيم الشيشاني رمضان قديروف.

وكتب قديروف الذي رافق مسيرة البطل الروسي على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن يصلي للراحل "وصلتني أخبار حزينة يا اصدقائي. تركنا، ترك اسما جيدا وربّى جيلا جديرا!".

ويُعدّ عبد المنعم قديروف (57 عاما) شخصية مرموقة في عالم الرياضات القتالية في جمهورية داغستان الروسية. بالاضافة الى نجله حبيب، ساهم بتكوين العشرات من المقاتلين على الصعيد العالمي في المصارعة او الفنون القتالية المختلطة.

وبعد إصابته بالفيروس، نُقل عبد المنعم الى موسكو منتصف مايو بحال حرجة ووُضع مرتين في غيبوبة اصطناعية، بعد معاناته ايضا من مشكلات في القلب.

وتُعدّ داغستان، الجمهورية الصغيرة الواقعة شمال منطقة القوقاز، من أكثر المناطق في روسيا تأثرا بجائحة "كوفيد-19"، لدرجة ان الرئيس فلاديمير بوتين تدخّل شخصيا فارضا تدابير طوارىء لمكافحة انتقال العدوى.

ولجأ نورمحمدوف (31 عاما) الذي لم يخسر ضمن الوزن الخفيف في بطولة "يو أف سي" ("بطولة القتال القصوى") في مايو الماضي الى موقع (إنستغرام) لحث الناس على "الانضباط" و"الاستماع الى الاطباء" خلال جائحة كورونا.

وفي فيديو نشره على حسابه الذي يتبعه اكثر من 20 مليون شخص، قال "النسر" إن الاطباء "يتوسلون" الناس للبقاء في منازلهم، وقال انذاك: "الوضع صعب جدا. لدي شخصيا أكثر من عشرين من اقاربي... كانوا في العناية المركزة. كثيرون منهم تركونا. كثيرون من معارفي ماتوا".

وتابع: "يجب ان نكون اليوم موحدين اكثر من اي وقت مضى. ان نظهر شجاعتنا، طباعنا وانضباطنا... المستشفيات مزدحمة، هناك الكثير من المرضى والوفيات".

وتحتل روسيا المركز الثالث عالميا مع أكثر من 660 الف اصابة بالفيروس، بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news