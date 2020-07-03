جماهير ليفربول تدافع عن محمد صلاح بعد الخسارة القاسية أمام السيتي

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تعرض فريق ليفربول بطل الدوري الإنجليزي إلى خسارة قاسية أمام وصيفه مانشستر سيتي برباعية نظيفة في مباراة بدأها الفائز بممر شرفي لـ"الريدز" بمناسبة حسمه لقب البطولة.

وعقب المباراة تفاعل جماهير ليفربول مع المباراة وتطرقوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأسباب الخسارة القاسية وأرجعوا السبب إلى نشوة الفوز الأسبوع الماضي واحتفالات وسهرهم الطويل بعد حسم اللقب الخميس الماضي، عقب خسارة مانشستر سيتي أمام تشيلسي بالجولة الـ31 بنتجة 1-2 مما منح ليفربول هدية اللقب.

وفي المقابل، لم تلق الجماهير باللوم، على نجم الفريق، محمد صلاح، بعد الهزيمة، إذ شارك اللاعب في المباراة أساسيا، ولعب مُنذ البداية حتى صافرة النهاية، وأداءه كان الأفضل بين لاعبي ليفربول، إذ حدث على أفضل تقييم في المباراة.

وعلق أحد الجماهير على مباراة ليفربول قائلاً: "محمد صلاح الوحيد الذي كان في حالته الطبيعية"، وأشاد عدد آخر من الجماهير بما قام به النجم المصري في المباراة ومحاولاته على المرمى خصوصاً أنه حصل على أعلى تقييم بين لاعبي "الريدز"، بحسب شبكة "هوسكورد" العالمية، التي منحت صلاح درجة 6.4 / 10 متساويًا مع اللاعب الهولندي فان دايك، وحللت ذلك قائلة: "إن محمد صلاح لمس الكرة 29 مرة، وسدد مرتين على المرمى، وبلغت دقة التمرير 83%، أما الأعلى تقييماً في المباراة ككل، هو لاعب مانشستر سيتي فيل فودين بتقييم 8.7 / 10".

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