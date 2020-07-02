محمد صلاح ونجم الأهلي السابق يدعمان الفنان المصري يوسف الشريف

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تواصلت ردود الأفعال على ما قاله الفنان المصري يوسف الشريف، مؤخراً عندما كشف في تصريح صحافي عن وضعه بندا في عقود أعماله الفنية يرفض فيها تقديم مشاهد وصفها بـ"الساخنة"، حيث لاقى الأمر الكثير من ردود الأفعال. لكن في المقابل قام النجم المصري وهداف فريق ليفربول محمد صلاح، بدعم يوسف الشريف، بطريقته الخاصة، كما حرص نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، وائل رياض، على دعمه أيضاً.

وقام محمد صلاح، بمشاركة مشهدين ليوسف الشريف من فيلمه "العالمي"، والذي كان الفنان يقوم بدور لاعب كرة قدم محترف فيه، وذلك عبر حسابه الرسمي "لأستوري" في موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام، ظهر فيه وهو يتابع الفيلم المصري.

ومن جانب آخر قام وائل رياض، الذي شارك في جزء من الفيلم مع الفنان المصري، بالتعليق أيضاً على الموضوع، وقال عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك" إنه في مرة سابقة خلال تمرين في صالة "جيم"، وبعد أذان العصر، أصر الشريف على إدائهما الصلاة وعدم تأخيرها، وقال إن الشرق قال له: لا خير في عمل يلهي عن الصلاة. وقال إن تذكيره بهذه الحادثة، للتأكيد على أن الشريف "إنسان محترم وخلوق من زمان، وأن الأمر ليس وليد الصدفة".

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