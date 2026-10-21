«الزعيم» في فيلم وثائقي.. رامي إمام يستعد لتوثيق رحلة عادل إمام الفنية

كشف المخرج المصري رامي إمام عن التحضير لفيلم وثائقي يتناول حياة والده، الفنان عادل إمام، ومسيرته الفنية الممتدة لنحو ستة عقود، وذلك بعد سنوات من الغياب عن الشاشة.

وقال رامي إمام، في تصريحات لموقع «اليوم السابع» على هامش مهرجان الجونة السينمائي، إن فريق العمل بدأ التحضيرات الأولية للمشروع وكتابة محتواه، بهدف توثيق أبرز المحطات في حياة والده، الملقب بـ«الزعيم»، وإسهاماته في السينما والمسرح والتلفزيون.

وأوضح أن المشروع لا يزال في مرحلة الدراسة، مشيراً إلى أن إنجازه يتطلب وقتاً طويلاً لجمع المعلومات والتفاصيل المتعلقة بحياة عادل إمام ومسيرته الفنية، مؤكداً أنه لم يُتخذ حتى الآن قرار نهائي بشأن تنفيذه.

وأكد رامي إمام تطلعه إلى تقديم عمل يوثّق المسيرة الفنية لوالده، الذي يُعد من أبرز نجوم السينما المصرية والعربية، وترك بصمة بارزة في مجالات السينما والمسرح والتلفزيون على مدار عقود.

وفي سياق متصل، نفى رامي إمام وجود خطط لإنتاج جزء ثانٍ من فيلم «حسن ومرقص»، الذي جمع والده بالفنان الراحل عمر الشريف، معرباً عن رغبته في عرض الفيلم ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.