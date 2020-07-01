أرسنال يوقع عقد طويل المدى مع لاعب خط الوسط ساكا

المصدر: لندن - د ب أ

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأربعاء توقيع عقد جديد طويل المدى مع لاعب خط الوسط بوكايو ساكا.

وخاض ساكا (18 عاما) 37 مباراة لفريق أرسنال منذ أن سجل مشاركته الأولى مع الفريق في تشرين ثان/نوفمبر 2018 وقد صنع 11 هدفا خلال هذا الموسم.

وقال ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال :"بوكايو لاعب شاب موهوب وذكي."

وأضاف: "لقد أبهرني من خلال أخلاقياته في العمل وحرصه على التعلم والتأقلم، وقد جنى ثمار ذلك عبر المستويات التي يقدمها. متحمس لمواصلة العمل معه وتطويره بشكل أكثر، وهو متحمس لمساعدتنا على تحقيق أهدافنا."

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