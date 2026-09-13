"الأوديسة" يصبح أعلى أفلام "يونيفرسال" تحقيقا للإيرادات

تجاوز فيلم " ذا أوديسي" فيلم " جوراسيك وورلد" ليصبح أعلى أفلام شركة يونيفرسال بيكتشرز تحقيقا للإيرادات، وذلك بعد أشهر فقط من بدء عرضه.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن إيرادات الفيلم، الذي حصل على إشادات قوية من النقاد، تجاوزت 1.677 مليار دولار في أنحاء العالم، متفوقا على فيلم " جوراسيك وورلد" ليصبح أعلى أفلام يونيفرسال بيكتشرز تحقيقا للإيرادات حتى الآن.

وقد حصد جوراسيك وورلد، الذي يقوم ببطولته كريس برات وبروس دالاس هوارد، نحو1.671 مليار دولار عالميا خلال فترة عرضه.

ومن المتوقع أن ترتفع إيرادات ذا أوديسي إلى 1.685 مليار دولار عالميا بحلول نهاية الأسبوع، ليصبح الفيلم الـ12 الأعلى إيرادات على الإطلاق والفيلم صاحب ثالث أعلى إيرادات بدون أن يكون ضمن سلسلة أفلام سينمائية.

ويعد ذا أوديسي أعلى أفلام المخرج كريستوفر نولان تحقيقا للإيرادات، حيث حصد أكثر من مليار دولار في شباك التذاكر عالميا خلال أقل من شهر من عرضه.