عائلة شاب بريطاني قتله نمر بحديقة للحياة البرية تنتقد نشر ترامب مقطعا خاصا بالحادثة

قالت عائلة الشاب البريطاني وليام تشابمان، الذي قتله نمر في حديقة للحياة البرية، إن "المحتوى الإعلامي المسيء للغاية، يسبب لهم ألما شديدا"، وذلك بعد أن أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، نشر مقطع الفيديو الخاص بالحادثة، والمنتشر على نطاق واسع.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، اليوم الأربعاء، بأن ترامب قام مساء الثلاثاء، بنشر مقطع فيديو يظهر فيه تشابمان وهو يتعرض لهجوم مميت من جانب نمر في "حديقة يوركشاير للحياة البرية"، لمتابعيه على منصته "تروث سوشيال"، والبالغ عددهم 13 مليونا".

وكتب الرئيس الأميركي، إلى جانب مقطع الفيديو القصير، الذي ظهر فيه النمر وهو يعض تشابمان ويخدشه بينما كان جالسا، دون أن يظهر لحظة قتله، رسالة موقعة تقول: "لا تعبثوا مع الطبيعة أبدا!"