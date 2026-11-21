قال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند إن احتمال عودة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي سوف تكون مطروحة على الطاولة فيما يبدأ رئيس الوزراء آندي بيرنام محادثات غير رسمية في بروكسل.

ويعتزم بيرنام إجراء مناقشات "لتبادل الأفكار" مع الاتحاد الأوروبي على مدار الـ12 شهرا المقبلة بشأن الخيارات المتاحة من أجل العلاقة المستقبلية بعدما قال إن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها أمس الجمعة مع بروكسل هي أقصى ما يمكن التوصل إليه قبل الانتخابات المقبلة، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وأضاف ميليباند أن العالم تغير "بشدة" منذ الاستفتاء الذي أجري في 2016 لمغادرة الاتحاد الأوروبي.

وقال: "أوروبا تتغير أيضا، وبالتالي يجب أن ننظر فيما يعنيه ذلك".

وقال وزير الخارجية في برنامج "صنداي مع لورا كونسبرغ" الذي يبث عبر شبكة بي.بي.سي "بالطبع كل الخيارات سوف تكون مطروحة على الطاولة" وذلك ردا على سؤال عما إذا كان يمكن النظر في إعادة الانضمام للتكتل، وأضاف "سوف ندرس مزايا وتكاليف كل الخيارات المختلفة".

وتوصل بيرنام أمس الجمعة، إلى ثلاثة اتفاقات مهمة مع الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية.

وأكدت بريطانيا والاتحاد الأوروبي أمس الجمعة، التوصل إلى اتفاقات من شأنها إلغاء عمليات التفتيش على تجارة المنتجات النباتية والحيوانية، وربط نظامي تداول الانبعاثات لدى الجانبين، والسماح لـ 100 ألف شاب وشابة من كل جانب بالإقامة والعمل في الجانب الآخر لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.