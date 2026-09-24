تغريم "تيك توك" 12.7 مليون جنيه إسترليني بسبب إساءة استخدام بيانات الأطفال

من المقرر أن تدفع منصة تيك توك للتواصل الاجتماعي غرامة بقيمة 12.7 مليون جنيه إسترليني (16.8 مليون دولار) لهيئة بريطانية لمراقبة البيانات بعد إسقاط الطعن.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا" أن مكتب مفوض المعلومات البريطاني قد فرض غرامة عام 2023 لأن منصة تيك توك " لم تقم بما يكفي" للتأكيد من عدم استخدام الأطفال القصر منصتها وضمان استخدام بياناتهم بصورة صحيحة.

وقدر المكتب أن ما يصل إلى 1.57 مليون طفل في المملكة المتحدة أقل من عمر 13 عاما استخدموا تيك توك خلال عام 2020 وهو ما يتعارض مع قواعد الشركة بعدم السماح لأطفال في هذا العمر بإنشاء حساب.

وكانت تيك توك قد طعنت على الغرامة في البداية، ولكنها الآن أسقطت الطعن، حسبما قال مكتب مفوض المعلومات، مما يعني أنه يجب دفع الغرامة.

وقال المكتب إن تيك توك سحبت الطعن ضد طلب المكتب تقديم تفاصيل بشأن كيفية معالجة المنصة للمعلومات الشخصية لمن تتراوح أعمارهم من 13 حتى 17 عاما في أنظمة التوصية الخاصة بها.