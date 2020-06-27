بالفيديو.. "عناق" يتسبب في مشكلة كبيرة لنجم النصر السعودي حمد الله

المصدر: حميد نعمان - دبي

أثارت لقطات فيديو انتشرت على نطاق واسع قبل أيام لنجم ومهاجم فريق النصر السعودي، المغربي عبدالرزاق حمد الله جدلا، وتسببت في مشكلة كبيرة لحمد الله، كونه يظهر في الفيديو، وهو يعانق زميله في الفريق حمد آل منصور، بدون التزام منهما بالتباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة، ضمن الاجراءات الاحترازية المتخذة في السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت صحيفة "360" المغربية أن الفيديو أثار غضب الكثير من المغردين في السعودية، كونه يمثل قدوة سيئة للأجيال الشابة، في وقت كان يتوجب على اللاعبين الالتزام بالضوابط الصحية المتبعة للحد من انتشار الفيروس التاجي.

وقال الإعلامي السعودي عبدالرحمن الجماز في تصريح صحافي إن مقطع حمد الله وآل منصور، يبعث برسالة سلبية للمشاهدين، بجانب أنه خرق واضح للإجراءات الاحترازية، يستوجب اتخاذ عقوبة في حقهما.

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