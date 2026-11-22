أحمد طارق- دبي

تعرّض قائد بوكا جونيورز الأرجنتيني، لياندرو باريديس، للإغماء خلال مقابلة تلفزيونية مباشرة، عقب تتويج فريقه بكأس سودأمريكانا إثر الفوز على أتلتيكو مينيرو البرازيلي 2-0، السبت، في مدينة بارانكيا الكولومبية، ونُقل إلى عيادة لإجراء فحوص احترازية قبل أن يعود إلى فندق الفريق في الليلة نفسها.

وذكرت شبكة «دي سبورتس»، التي بثّت المقابلة، أن لاعب الوسط البالغ 32 عاماً تعرّض لهبوط في ضغط الدم أثناء حديثه مع المراسل مارسيلو بينيديتو، إذ كان يعبّر عن سعادته باللقب ويشكر زملاءه قبل أن يسقط فجأة أمام الكاميرات، فتلقّى المساعدة على الفور وتمكّن بعدها من التوجّه إلى غرفة الملابس سيراً على قدميه.

وأوضح مدرب بوكا جونيورز، رودولفو أروابارينا، أن باريديس شعر بالدوار قرب نهاية الشوط الأول، وتحسّن قليلاً بين الشوطين، لكنه واجه صعوبة في الحركة بعد استئناف اللعب وطلب استبداله، ليشارك توماس بيلمونتي بدلاً منه في الدقيقة 58.

وعلى مقاعد البدلاء، حاول زميلاه آدم باريرو ورودريغو باتاغليا تبريده بالتلويح بقميصيهما، فيما وُضع كيس ثلج على مؤخرة عنقه، وأُقيمت المباراة في أجواء حارة ورطبة، إذ بلغت درجة الحرارة نحو 30 درجة مئوية، فيما قاربت الحرارة المحسوسة 39 درجة، ووصلت الرطوبة إلى نحو 80%.

🚨 Leandro Paredes se desmayó en vivo mientras era entrevistado en DSports



Afortunadamente ya se encuentra bien pic.twitter.com/SXF4agpotB — Boca Juniors - La Número 12 (@lanumero12comar) November 22, 2026

وبعد نقله بسيارة إسعاف لإجراء الفحوص، طمأن باريديس الجماهير بصورة نشرها عبر «إنستغرام» من العيادة، وكتب «نحن بخير، عاش بوكا اليوم ودائماً»، ثم غادر العيادة بعد حصوله على الإذن الطبي، ونشر النادي مقطعاً يوثّق عودته إلى الفندق ولقاءه بزملائه.

وكان باريديس، المتوّج مع منتخب الأرجنتين بكأس العالم 2022، قد رفع الكأس قبل المقابلة، بعدما أحرز سانتياغو أسكاسيبار وميغيل ميرينتييل هدفي الفوز، ليحصد بوكا جونيورز لقبه الثالث في كأس سودأمريكانا وينهي غياباً دام 18 عاماً عن منصات التتويج القارية.