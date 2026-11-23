أحمد طارق- أبوظبي

كشف مهاجم تشيلسي، الهولندي إيمانويل إيميغا، أنه تعرّض للسرقة بعد مباراة فريقه أمام ليدز يونايتد، السبت، على ملعب «ستامفورد بريدج»، بعدما سجّل هدفه الأول مع النادي اللندني في أول مشاركة له أساسياً، في اللقاء الذي انتهى بخسارة تشيلسي 4-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وطمأن إيميغا، البالغ 23 عاماً، جماهير تشيلسي في منشور عبر حسابه على «إنستغرام»، مساء الأحد، مؤكداً أنه بخير وأن أحداً لم يُصب، وشاكراً من أرسلوا إليه رسائل الدعم، من دون أن يوضح مكان الواقعة أو ما سُرق منه.

REUTERS/Ian Hodgson (Ian Hodgson/REUTERS)

وكان المهاجم الهولندي قد افتتح التسجيل لتشيلسي بتسديدة بقدمه اليسرى بعد تمريرة من مورغان روجرز، لكن تقدم فريقه لم يدم سوى ثلاث دقائق، إذ أدرك نواه أوكافور التعادل، قبل أن يضيف دومينيك كالفيرت-لوين الهدف الثاني من ركلة جزاء، ويسجّل أوكافور هدفه الشخصي الثاني والثالث لليدز، ثم يختتم بريندن آرونسون الرباعية قرب النهاية.

(Photo by Henry NICHOLLS / AFP) (HENRY NICHOLLS/AFP)

وانضم إيميغا إلى تشيلسي قادماً من ستراسبورغ الفرنسي في الصيف، بعدما سجّل 31 هدفاً في 78 مباراة مع الفريق الفرنسي، وغاب عن الأسابيع الأولى من الموسم بسبب إصابة في العضلة الخلفية للفخذ، وشارك بديلاً أمام ليفربول في كأس الرابطة وأمام سندرلاند في الدوري، قبل أن يمنحه المدرب تشابي ألونسو أول فرصة للبدء أساسياً أمام ليدز.