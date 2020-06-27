غوارديولا يهنئ ليفربول على «الموسم الرائع»

المصدر: لندن - د.ب.أ

قدم المدير الفني لمانشستر سيتي بيب غوارديولا، التهنئة لليفربول، لدى تأكد تتويج الأخير بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، إثر هزيمة مانشستر سيتي مساء أول من أمس.

وتغلب تشيلسي على مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني 2-1 ضمن منافسات المرحلة الـ31 التي شهدت فوز ليفربول على كريستال بالاس 4- صفر مساء أول من أمس، ليحسم بذلك لقب الدوري لصالح ليفربول حيث يتفوق في الصدارة بفارق 23 نقطة أمام مانشستر سيتي، وذلك قبل سبع مراحل من نهاية المسابقة. وقال غوارديولا: «التهنئة لليفربول على هذا الموسم الرائع».

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