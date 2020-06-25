ناد جديد بالدوري المصري يعلن عن 5 حالات لفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الطبية في الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم عن اكتشاف خمس حالات ايجابية بفيروس كورونا المستجد في صفوف نادي طنطا، وذلك خلال اليوم الثالث من المسح الطبي، الذي تجريه أندية الدرجة الأولى بهدف استئناف المسابقات المحلية الشهر المقبل، وهو ما أكده النادي أيضا.

وجاء في بيان الاتحاد "أعلنت اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة محمد سلطان، ظهور 5 حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد في اليوم الثالث للمسح الطبي الذي أجرته أندية الدوري الممتاز تمهيدًا لعودة المسابقات، وتبين أن الحالات الخمس بين صفوف نادي طنطا الذي خضع لاعبوه للمسح الثلاثاء الماضي، وشمل اللاعبين، المدربين، الإداريين والعاملين مع الفرق".

وأكد النادي في بيان مقتضب له على حسابه الرسمي على موقع "فايسبوك" أنه "نتيجة تحليل المسحة الأولى لفريق كرة القدم نثبت إيجابية خمسة أفراد، ثلاثة لاعبين واثنان من الجهاز الفني"، دون الكشف عن اسمائهم. واوضح البيان أنه يتم التعامل مع المصابين وفقا للبروتوكول المحدد.

وكان الاتحاد أعلن الأربعاء عن تسجيل أول ست حالات بفيروس "كوفيد-19"، في صفوف أندية الدرجة الأولى، اشارت تقارير صحافية الى توزيعها على اندية انبي (4) والاتحاد السكندري (1) والمقاولون العرب (1).

وتستأنف منافسات الدوري المحلي اعتبارا من 25 يوليو، بعد توقف منذ منتصف مارس الماضي بسبب "كوفيد-19"، وفقا لما أعلنه وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي الأسبوع الماضي.

ويتصدر الأهلي حامل اللقب الترتيب برصيد 49 نقطة من 17 مباراة خاضها، بفارق 16 نقطة عن المقاولون العرب الثاني الذي خاض 18 مباراة، فيما يحتل طنطا المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة.

وتعقد اللجنة الخماسية المكلفة شؤون الاتحاد، اجتماعات مع مختلف الأندية في الوقت الحالي، لبحث سبل استئناف المنافسات، لاسيما لجهة إجراءات السلامة الصحية والطبية الواجب اعتمادها. وسجّلت وزارة الصحة المصرية حتى الآن أكثر من 59 ألف إصابة بفيروس كورونا، بينها أكثر من 2450 وفاة.

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