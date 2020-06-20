ليستر يسقط في فخ التعادل أمام واتفورد في الدوري الإنجليزي

المصدر: لندن - د ب أ

سقط فريق ليستر سيتي في فخ التعادل 1/1 أمام مضيفه واتفورد خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم ليستر سيتي بهدف سجله بينيامين تشايلويل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة وتعادل مريج داوسون لواتفورد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للقاء.

ورفع ليستر سيتي رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث كما رفع واتفورد رصيده إلى 28 نقطة في المركز السادس عشر.

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