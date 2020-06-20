"مونشنغلادباخ" يكمل الدوري الألماني دون مهاجميه

المصدر: جوني جبور-دبي

كشف المدير الفني لفريق بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، مايكل روزه، أن فريقه سيكمل الجولتين الأخيرتين في الدوري، بغياب نجمي خط الهجوم الفرنسيين الحسن بيليا، وماركوس تورام، وذلك لتعرضهما للإصابة.

وقال روزه في تصريحات تولت نقلها صحيفة "إس" الإسبانية، إن: "الفرنسي تورام الذي نجح في تسجيل 10 اهداف للفريق خلال مشوار الدوري الحالي، سيغيب عن الجولتين الأخيرتين، عقب تعرضه لالتواء في الكاحل خلال اللقاء الذي جمع مونشنغلادباخ أمام بايرين ميونيخ في 13 يونيو الجاري، وبات بحكم الأمر المحسوم انتهاء موسمه جراء الإصابة، حتى أننا نفكر في إجراء عملية جراحية له".

وأضاف: "يعاني الفرنسي الحسن بيليا، والذي سجل بدوره للفريق 10 اهداف في الموسم الحالي، من مشكلة عضلية، كان وراء حرمانه المشاركة في فوز الفريق على فولفسبورغ بنتيجة "3-0" في الجولة الأخيرة، وبالتالي فأنه من المؤكد غيابه عن مباراتنا أمام باردربون، مع احتمالية كبيرة لغيابه ايضاً في الجولة الأخيرة حين نلتقي في 27 من هذا الشهر فريق هيرتا برلين".

وينافس فريق بوروسيا منشنغلادباخ خلال الموسم الحالي، بطموح حصد إحدى بطاقات التأهل إلى بطولة دور أبطال أوروبا للموسم المقبل، إذ يحتل الفريق المركز الخامس برصيد 59 نقطة، بفارق النقطة الواحدة عن باير ليفركوزن صاحب المركز الرابع، والأربعة نقاط عن فريق لايبزيغ صاحب المركز الثالث، إلا أن الإصابات التي لحقت بثنائي الخط الهجومي في بوروسيا منشنغلادباخ، الفرنسيين الحسن بيليا، ماركوس تورام، وغيابهما عن التواجد في صفوف الفريق في الجولتين الأخيرتين، قد تضعف حظوظ التأهل إلى دوري الأبطال.

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