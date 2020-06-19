تعرف إلى موعد عودة وختام الدوري المصري

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

كشفت مصادر صحافية عن تفاصيل الموعد المحدد لعودة النشاط الكروي في مصر وكذلك ختام المسابقة في حال بدأت في 25 يوليو المقبل، في ظل تمسك عدد كبير من الأندية برفضها عودة النشاط الرياضي والمباريات، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأفاد موقع “في الجول” المصري بأن "خطة عمل اتحاد كرة القدم تبدأ بدايةً من 25 من شهر يونيو الجاري بفترة الإعداد التي تستمر حتى 25 من شهر يوليو المقبل، وسيُلزم الاتحاد اجراء فحصين طبيين لكل مشارك في التدريب بينهما خمسة أيام من اليوم السابق لبدء التدريب مع اشتراطات اختبار المسحة، وسيتم إبلاغ الحالات المصابة إن وجدت بشكل سري حفاظاً على خصوصة اللاعبين"، مشيراً إلى أن "كل نادي سيخضع لمعسكر مغلق لمدة أسبوع قبل بداية الدوري".

وكان اتحاد كرة القدم ووزارة الشباب والرياضة في مصر قد أكدا من قبل إلزام الأندية بالإجراءات الطبية وتعيين مسؤول طبي، وتقوم كل جهة بتحديد المسؤول الطبي للجنة الاتحاد، وتم الكشف عن موعد بداية الدوري المصري وختامه حيث ستكون في الفترة ما بين 25 يوليو إلى 15 أكتوبر المقبلين.

وكان الدوري المصري قد توقف منتصف مارس الماضي مع تحديد أكثر من موعد للعودة حتى القرار الأخير لوزير الرياضة بالعودة إلى المنافسات في يوليو المقبل، ويتصدر الأهلي المصري المسابقة ولا يزال متبقي 17 جولة على نهاية البطولة.

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