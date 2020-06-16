رسالة ساخرة من تركي آل الشيخ عن قيمة التبرعات للنادي الأهلي المصري

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

عادت الرسائل الغامضة من جديد بين وزير الترفيه السعودي، تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني، والنادي الأهلي المصري، وذلك على خلفية لقاء قام به المستشار القانوني السابق للأهلي محمد عثمان، والذي كان قد أعلن استقالته، للرد بحرية على رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور.

وكان محمد عثمان أكد أن قيمة تبرعات آل الشيخ لم تتجاوز 70 مليون جنيه مصري، على عكس ما قيل من قبل عقب دخول الطرفين في مشادات، جعلت آل الشيخ يؤكد أن قيمة تبرعاته للأهلي، وصلت على حد قوله إلى 260 مليون جنيه مصري.

وجعل التصريح الأخير لمحمد عثمان رئيس نادي آلميريا يعود من جديد إلى صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث علق بالقول: والله أنا خايف الاسبوع الجاي أبقى مديون ليهم بحاجة"، مع وضعه علامة الإبتسامة في إشارة ساخرة منه من تصريح محمد عثمان.

وفتحت الرسالة باب الجدل من جديد بين الجماهير، خاصة بعد أن سبق لآل الشيخ الإعلان عن مساندة قائد الفريق حسام عاشور، في موضوع مباراة الإعتزال مع النادي الأهلي، قبل أن يتحول المهرجان إلى أزمة ويسحب الأهلي حديثه على خلفية وقوف عاشور بجانب تركي آل الشيخ.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news