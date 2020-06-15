رونالدو يتلقى عرضاً خرافياً.. "كلما تقدم في العمر زاد سعره"!

المصدر: محمد الحتو - دبي

فجّر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي اليوم الاثنين، مفاجأة من العيار الثقيل بإمكانية انتقال نجم يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى تشيلسي الإنجليزي مقابل 120 مليون يورو على الرغم من بلوغه 35 عاماً.

وأفاد الموقع بأن "خورخي مينديز وكيل أعمال رونالدو يسعى لإتمام الصفقة بالتشاور مع إدارة يوفنتوس الذي يمتلك عقداً مع النجم البرتغالي ينتهي في صيف 2022، لذا سيكون العام المقبل الفرصة الوحيدة لبيع رونالدو مقابل مبلغ مالي مغرٍ بدلاً من رحيله مجاناً".

وأوضح أن "مينديز نجح في إقناع مالك تشيلسي الملياردير الروسي أبراموفيتش لتقديم العرض الضخم لضم رونالدو خصوصاً أن الأخير ما زال يقدم عروضاً قوية منذ رحيله عن ريال مدريد قبل موسمين".

يذكر أن القيمة السوقية لرونالدو حالياً لا تتجاوز 63 مليون يورو نتيجة تقدمه في السن، غير أن مينديز يراهن على إمكانية إكمال اللاعب المخضرم مشواره في الملاعب لأبعد من ثلاثة مواسم.

ويبدو أن رونالدو كلما تقدم في السن يزداد سعره، إذ انتقل من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد صيف عام 2009 مقابل 90 مليون يورو، قبل أن يرحل عن النادي الملكي إلى يوفنتوس مقابل 100 مليون يورو، وهو الآن مطلوب في تشيلسي مقابل 120 مليون يورو.

فهل ينجح مينديز في إتمام صفقة جديدة لرونالدو -أفضل لاعب في العالم لخمس مرات- تعيده إلى الدوري الإنجليزي بعدما كان قد تألق مع مانشستر يونايتد وتوج معه بلقب "البريمييرليغ" ودوري أبطال أوروبا، وشهد فجر بطولاته وإنجازاته الشخصية؟.

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