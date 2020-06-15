رسالة من محمد صلاح إلى العالم في يوم ميلاده

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

بعد فترة من الأزمة المثارة حالياً في الولايات المتحدة الامريكية على واقعة مقتل الأمريكي جورج فلويد، حرص النجم المصري محمد صلاح على توجيه رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام" للمساهمة في محاربة العنصرية بملاعب كرة القدم والحياة بشكل عام.

وقال محمد صلاح عبر خاصية "استوري": "نحن نتكاتف جميعا من أجل القضاء على التمييز العنصري أينما كان ونريد أن يكون المجتمع قائما على المساواة والاحترام بغض النظر عن اللون أو العقيدة، ما يحدث يحتاج إلى تكاتف جميع أعضاء منظومة كرة القدم، من لاعبين وحكام ومدربين ومسؤولين، حتى نرد بقوة على ما يحدث داخل الملاعب وخارجها".



وكان لاعبي ليفربول قد عبروا من قبل عن تضامنهم مع هذه القضية حيث قاموا بعمل وقفة ضد العنصرية في بداية تدريباتهم، قبل أيام من استئناف منافسات "البريمييرليغ" هذا الموسم، وذلك للتعبير عن رفضهم للعنصرية.

يذكر أن محمد صلاح يحظى بمتابعة أكثر من 38 مليوناً على "إنستغرام"، ويعتبر بين أكثر 100 شخصية تأثيراً في العالم، ويستعد مع فريقه للتويج بلقب الدوري الإنجليزي، وجاءت هذه الرسالة قبل يوم واحد فقط من يوم ميلاده الموافق 15 يونيو.

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