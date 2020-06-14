بالصور.. مشجع يقتحم أول مباراة لبرشلونة بعد "كورونا" للقاء ميسي

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

شهدت مباراة برشلونة وريال مايوركا، أمس، في أولى مباريات الدوري الإسباني بعد استئناف المسابقة الموقوفة منذ مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، مشهد مختلف عما ظهر في شاشات التلفزيون بعدما أصر أحد المشجعين على إقتحام الملعب من أجل التصوير مع نجوم الفريق وبالتأكيد في مقدمتهم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

وكان برشلونة قد حقق فوزاً كبيراً على ريال مايوركا برباعية نظيفة حيث لم يحتاج متصدر الترتيب سوى دقيقتين فقط من أجل إحراز أول هدف له بعد التوقف، وكانت منافسات الدوري الإسباني قد عادت مساء الخميس بعد توقفها منذ ثلاثة أشهر بسبب وباء "كوفيد-19"، ولكن بدون الحضور الجماهيري طبقاً لشروط الأمن والسلامة..

وتفصيلاً وبعيداً عن الكاميرات رصدت كاميرات المصورين أول حادث اقتحام الملاعب الأوروبية بعد عودة الدوري، وخلال المباراة التي أقيمت من دون جماهير، تحدى أحد المشجعين الحراسة الأمنية ودخل أرضية ملعب مايوركا من أجل التقاط صورة مع بعض اللاعبين رغم الأبواب الموصدة، ودخل رجل يرتدي قميص المنتخب الأرجنتيني مكتوبا عليه رقم 10 الخاص باللاعب ميسي في الدقيقة 53 إلى أرضية ملعب سون مويكس من خط التماس، ثم حاول التقاط صورة مع مدافع برشلونة جوردي ألبا.

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