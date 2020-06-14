إصابة لاعب في الدوري الإنجليزي بفيروس كورونا

المصدر: لندن - د ب أ

أعلن نادي نوريتش سيتي عن إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا المستجد في الوقت الذي أعلنت فيه رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن إصابة شخص أخر بالعدوى.

وكشفت الجولة الأحدث من اختبارات الكشف عن فيروس كورونا عن إصابة لاعب وشخص أخر بفيروس كورونا قبل استئناف موسم الدوري الإنجليزي الممتاز بعد ثلاثة أيام فقط .

ويستعد نوريتش سيتي لمواجهة ساوثهامبتون يوم الجمعة المقبل في أول مباراة للفريق منذ توقف المسابقة بفعل الجائحة في 13 مارس الماضي.

ويخضع جميع اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية بالأندية العشرين للدوري الممتاز لاختبارات الكشف عن كورونا مرتين اسبوعيا.

وأظهرت الجولة الأحدث من الاختبارات يومي 11 و12 يونيو الجاري عن ارتفاع عدد المصابين بالعدوى إلى 16 شخصا من أصل 8687 اختبارا.

وذكر نوريتش في بيانه "تماشيا مع بروتوكولات الدوري الإنجليزي الممتاز، فإن اللاعب سيخضع الآن للعزل المنفرد لمدة سبعة أيام قبل خضوعه للاختبارات مجددا في وقت لاحق، حيث ينبغي أن تظهر نتيجة اختباره سلبية قبل استئناف التدريبات".

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