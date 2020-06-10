خبر سار للجماهير الأردنية.. اتحاد الكرة يقرر استكمال الموسم

المصدر: متابعات - محمد الحتو

قرر الاتحاد الأردني لكرة القدم استكمال الموسم الكروي الحالي تماشياً مع رغبة الجماهير الأردنية، وخدمة لتحضيرات المنتخبات الوطنية والأندية للاستحقاقات المقبلة بعد توقف طويل بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال الاتحاد الأردني في بيان على موقعه الرسمي مساء أمس الثلاثاء: "سيأخذ الاتحاد بعين الاهتمام حال عودة استكمال الموسم مطلع شهر أغسطس المقبل، ترسيخ معايير السلامة العامة لمنظومة اللعبة كون ذلك يشكل الأولوية الأهم على سلم أولويات الاتحادات، وسيتخذ الاتحاد أيضا الإجراءات والتدابير الاحترازية في ذلك الجانب واستناداً إلى التوصيات الصحية، مع الحرص على المراقبة المستمرة للوضع الوبائي في المملكة".

وأضاف "يدرك الاتحاد والأندية أن قرار الحكومة بعودة النشاط الرياضي هو محط ترحيب، لذا فإن إقامة المباريات دون جماهير يضاعف حجم الخسائر التي فرضتها جائحة كورونا ما رتب أعباء إضافية على منظومة اللعبة، خصوصاً أن الحضور الجماهيري يشكل داعماً مهماً ورئيساً لمداخيل الأندية، كما ان الإجراءات الاحترازية التي ترسخ معايير السلامة العامة وهي أولوية مطلقة لدى الاتحاد، ترفع مؤشرات التكلفة المالية، ما يؤكد أهمية الدعم الحكومي المأمول للمساهمة بتقليص حجم الخسائر والأضرار التي أصابت منظومة اللعبة كافة وقدر المستطاع".

وأوضح "الاتحاد الأردني سيواصل جهده المشترك مع الأندية للحصول على الدعم الحكومي، إلى جانب توقيع اتفاقية البث التلفزيوني مع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية قبل استكمال الموسم، كما ان الاتحاد يأمل بردة فعل إيجابية من القطاع العام والخاص للمضي قدماً بترجمة توجهات وخطط تطوير اللعبة وبما يتماشى وطموحات وآمال جماهير الوطن".

من جهة أخرى، قررت الهيئة التنفيذية للاتحاد تشكيل نواة لرابطة الأندية المحترفة، وتسخير الاتحاد لكل إمكاناته وخبراته لدعم هذه النواة وبما يضمن بلوغ هدف تولي رابطة الأندية المحترفة مسؤولية إدارة بطولاتها خلال المواسم المقبلة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news