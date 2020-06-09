ديبالا يريد حسم مصيره مع يوفنتوس.. وسعيد لربطه ببرشلونة

المصدر: وكالات

أكد النجم الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، أن بقاءه مع الفريق يرتبط بإدارة النادي، مشيدا بنادي برشلونة الإسباني وقائده مواطنه ليونيل ميسي. ويرتبط ديبالا بعقد مع "السيدة العجوز" حتى نهاية موسم 2021-2022. لكنه كان محور تقارير صحافية في صيف 2019 عن رغبة بطل إيطاليا بالتخلي عنه، قبل ان يستمر في صفوفه مع تولي ماوريتسيو ساري مقاليد الإدارة الفنية في صيف العام الماضي.

وتطرق المهاجم الدولي البالغ من العمر 26 عاما، إلى مستقبله مع الفريق في مقابلة أجرتها معه شبكة "سي أن أن" الأميركية عبر تقنية الاتصال بالفيديو، وبثت أمس. وقال ديبالا "من الواضح أنني لاعب في هذا النادي وأنا سعيد لوجودي هنا. الناس يحبونني كثيرا وأنا أحب الناس كثيرا. لدي تقدير كبير للنادي والناس الموجودين هنا، لدي علاقة جيدة مع الرئيس وبالتأكيد في مرحلة ما سوف يأتون للحديث معي، أو ربما لا... لا أعرف".

وتابع "في لحظة ما قد يكون هناك تجديد محتمل، لكن ذلك يعتمد على يوفنتوس"، موضحا "في الوقت الحالي لا يوجد شيء، حقا. تتبقى سنة ونصف سنة في عقدي، وهي فترة ليست طويلة، وأنا أفهم أن كل ما حدث (أزمة فيروس كورونا المستجد) ليس سهلا على النادي، ولكن تم تجديد عقود لاعبين آخرين... لذلك نحن ننتظر".

ويستعد الأرجنتيني الذي أصيب بفيروس كورونا وشفي منه، مع فريقه لاستئناف الموسم المحلي بعد التوقف القسري بسبب "كوفيد-19"، بمباراة إياب نصف نهائي كأس إيطاليا ضد ميلان الجمعة. وتحدث "لاخويا" ("الجوهرة") عن الفترة التي كان فيها يوفنتوس يبحث عن بديل له.

وأشاد ديبالا ببرشلونة بطل إسبانيا ومواطنه ميسي. وردا على سؤال عن امكانية دفاعه عن ألوان النادي الكاتالوني يوما ما، قال "الحقيقة هي أن برشلونة فريق كبير عالميا ومع وجود ميسي يصبح أكبر بكثير. سيكون الأمر رائعا جدا، لكن يوفنتوس مذهل أيضا، ويضم حاليا لاعبين رائعين، مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو والحارس جانلويجي بوفون".

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