نصيحة من إيطاليا تقود كورنادو إلى العلاج في البرازيل

المصدر: أحمد طارق - دبي

ذكرت صحيفة «مارينغا بوست» البرازيلية، أن لاعب الشارقة، الإيطالي إيغور كورنادو، توجه إلى مدينة لوندريا البرازيلية للتعافي من الإصابة التي أبعدته عن غالبية مباريات الموسم الحالي مع «الملك»، وذلك للعلاج على يد أخصائي العلاج الطبيعي في منتخب البرازيل لكرة الصالات، كليبر بارباو.

وأوضحت أن كورنادو تلقى نصيحة من حارس المرمى البرازيلي رافائيل بينهيرو الذي يلعب في صفوف كالياري الإيطالي، بالذهاب إلى كليبر بارباو الذي يعد من أشهر الأخصائيين في العلاج الطبيعي على مستوى كرة القدم للصالات، إضافة إلى ذهاب عدد كبير من نجوم الدوري البرازيلي، لتلقي العلاج في عيادته الخاصة.

وقال كورنادو إنه ذهب إلى عيادة «كليني سبورت برايم» في لوندريا لتسريع عملية الاستشفاء من الإصابة التي تعرض لها في الموسم الحالي، موضحاً أن حارس المرمى رافائيل بينهيرو أكد له على المستوى المتميز الذي يقدمه أخصائي العلاج الطبيعي، كليبر بارباو، في متابعة حالات الرياضيين بشكل عام، ولاعبي كرة القدم بشكل خاص.

وأضاف اللاعب البرازيلي الأصل: «خضعت للفحص ومتابعة دقيقة لموضع الإصابة في أوتار القدم اليسرى، إذ بدأت بعدها مرحلة العلاج الطبيعي، بينما سأنتقل في الفترة المقبلة للتدريبات العلاجية في الصالة الرياضية».

وأشار كورنادو (27 عاماً)، إلى أنه من مواليد مدينة لوندريا، لكنه لم يسبق له اللعب في الدوري البرازيلي، بعدما سافر مع أسرته إلى إنجلترا عندما كان عمره 13 عاماً حتى عمر الـ19 قبل أن يخوض تجارب احترافية في مالطا وسويسرا وإيطاليا، ثم الانتقال إلى الشارقة الإماراتي.

في المقابل، تحدّث أخصائي العلاج الطبيعي كليبر بارباو عن الحالة الصحية للاعب الشارقة، وقال: «يسعدني دائماً المساهمة في تعافي أي شخص من الإصابة التي يتعرض لها، سواء كان شخصاً عادياً أو رياضياً، ولكن من دواعي سروري أن يختارني لاعب بحجم وقيمة إيغور كورنادو للعلاج في عيادتي، إذ قمنا بوضع برنامج خاص عبارة عن تقوية للعضلات عن طريق تدريبات خاصة لمدة ساعتين ونصف الساعة، بينما سيتم تقييم حجم التطور في موضع الإصابة، وتحسن حالة اللاعب في الفترة المقبلة».

كورنادو من مواليد مدينة لوندريا، لكن لم يسبق له اللعب في الدوري البرازيلي.

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