المصائب تتوالى على الأهلي المصري.. نجم الفريق يتعرض لحادث سير

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

توالت المصائب على النادي الأهلي المصري، إذ كشف لاعب اللفريق الأول ومنتخب مصر أيمن أشرف عن تعرضه لحادث سير ونشر صور سيارته بعد الحادث الذي يبدو أنه كان حادث قوي ولكن لم يكشف اللاعب عما لحق به.

وكان النادي الأهلي قد تعرض لعدد من الأزمات في الفترة الأخيرة بداية من مشكلة الرئيس الفخري تركي آل الشيخ مع مجلس الإدارة، وأزمة قائد الفريق حسام عاشور الذي أعلن التحدي ورفض الاعتزال، إضافة إلى مشكلة عدم تجديد عقد أحمد فتحي وانتقاله إلى فريق بيراميدز.

ونشر جناح أيسر النادي الأهلي ومدافع منتخب مصر أيمن أشرف صورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام"، أكدت تعرضه لحادث سير بسيارته الخاصة، ونشر اللاعب صورة السيارة بعد أن تعرضت للحادث، وكتب معلقاً على الصورة "الحمد لله".

يذكر أن لاعبو الأهلي ينتظمون في التدريب المنزلي منذ توقف النشاط الرياضي في مصر، حيث تنتظر الجماهير قرار مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة بعودة النشاط الرياضي، وتحديد مصير الدوري المصري لهذا الموسم.

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