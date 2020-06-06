الأهلي السعودي يستقر على التجديد للمسيليم والمؤشر

المصدر: وكالات

استقرت إدارة النادي الأهلي السعودي برئاسة عبد الإله مؤمنة رئيس مجلس إدارة النادي على تجديد عقدي الثنائي ياسر المسيليم وسلمان المؤشر وحسم استمرارهما ضمن صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية اليوم السبت أن قرار الإدارة جاء بناء على التقارير الفنية الخاصة بهم بعد متابعتهم خلال مباريات الموسم الحالي بشكل خاص.

من جهة أخرى، أخذت المفاوضات التي بدأت خلال الأيام الماضية بين محمد الحارثي المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي الأهلي ولاعب خط وسط الفريق عبد الفتاح عسيري، منحنى إيجابيا خلال الساعات الماضية واقتربت من حسم الأمور، حيث يتجه النادي إلى الوصول إلى اتفاق مع لاعبه لتمديد عقده الاحترافي لثلاث سنوات قادمة قبل دخوله الفترة الحرة والتي تخوله التوقيع لأي ناد دون الرجوع إلى ناديه الحالي.

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